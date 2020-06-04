За последние сутки в Молдове зарегистрировано 223 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения по результатам проведения 1449 тестов на выявление опасной инфекции.



Общее число инфицированных составляет 9018 человек.