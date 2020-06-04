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COVID-19: За последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения
 

COVID-19: За последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения


За последние сутки в Молдове зарегистрировано 223 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения по результатам проведения 1449 тестов на выявление опасной инфекции.

Общее число инфицированных составляет 9018 человек.


Опубликовано: 19:30 04/06/2020

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