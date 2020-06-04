COVID-19: За последние сутки зарегистрировано 223 новых случая заражения
За последние сутки в Молдове зарегистрировано 223 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения по результатам проведения 1449 тестов на выявление опасной инфекции.
Общее число инфицированных составляет 9018 человек.
Общее число инфицированных составляет 9018 человек.
Опубликовано: 19:30 04/06/2020
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