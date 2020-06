Chirurgul Petru Cârciumaru, activează de 18 ani la Spitalul de Urgență din capitală. La fel, ca întreaga populație, medicul s-a convins că marea provocare a anului 2020 va fi combaterea virusului Covid-19."Societatea în toată lumea a fost ruptă nu doar în două tabere, dar în mult mai multe. Unii care luptă cu cipurile, multă lume nu crede și văd comploturi masoniere. Vreau să vă atenționez că boala într-adevăr există", a spus Petru Cârciumaru, medic chirurg.Tratamentul împotriva Covid-19 nu este costisitor, în condițiile în care persoana infectată nu suferă și de alte maladii grave."Eu sunt unul din medicii care cu adevărat a trecut prin Covid-19. Tratamentul meu a constat în preparate, să spun mai simplu, de dizolvare a sângului, care sunt preparate homeopatice", a declarat Petru Cârciumaru, medic chirurg.Întreaga familie a lui Petru s-a îmbolnăvit de Covid-19. Cel mai ușor au suportat boala, copiii, mai exact, fără simptome. Totuși, în această situație, cel mai aprig dușman este nu virusul, ci panica, spune doctorul."Instant am făcut febră cu cifre înalte, a doua zi iarăși febră, a treia zi am fost testat la serviciu și a venit rezultat de Covid-19. Dispare absolut de tot și mirosul, și gustul. Apare nasul înfundat, eu nu am avut deficiențe respiratorii. Vreau să vă zic că panica este mai mare. În primele două seri, când rămâi singur cu tine la culcare ai senzațiile acestea de parcă nu îți ajunge aer. Nu este nimic altceva decât panica", a cocnhis Petru Cârciumaru, medic chirurg.Pentru a preveni orice risc de infectare cu noul coronavirus este necesar să păstrăm distanța fizică între oameni, să ne spălăm cât mai des pe mâini cu săpun și soluție alcoolică de 65% care distruge membrana virusului."Părerea mea personală este că boala o să mai fie un an jumătate minim cu noi. Aceasta este părerea mea din toată analiza pe care am făcut-o. Vaccinul nu o să fie și trebuie să ne distanțăm. Și asta nu înseamnă că noi ne-am distanțat și ea o să dispară, ea nu o să dispară. Pur și simplu, să nu ajungem să intre sistemul medical în colaps", a completat Petru Cârciumaru, medic chirurg.Potrivit datelor prezentate de OMS, aproximativ 10% din pacienții care au trecut prin Covid-19 fac anticorpi, datorită cărora, timp de 6 luni, sunt în afara pericolului de reinfectare.