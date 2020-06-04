Председатель Парламента Республики Молдова, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила банковских работников с профессиональным праздником – Днем банкира, который отмечается 4 июня.



Уважаемые сотрудники банковской системы,



вы работаете в стратегической для Республики Молдова сфере. Стабильная и развитая финансовая система означает устойчивый экономический рост страны.



Продвижение и диверсификация современных банковских услуг, повышение конкурентоспособности, соответствие международной передовой практике, развитие финансовой культуры и образования являются движущими силами реформ в современной экономике. Это было бы невозможно без вашего вклада, без вашей ежедневной профессиональной и самоотверженной работы.



Во время нынешней пандемии вы обеспечили функционирование финансово-банковской системы страны, продолжили предоставлять услуги и приняли ряд мер по предотвращению распространения вируса COVID-19, обеспечению защиты здоровья сотрудников и клиентов.



В то же время внедрение новых методов, таких как: безналичный расчет, безопасные платежи для электронной коммерции, карты для оплаты товаров и услуг в торговых точках – оказывает благотворное влияние на охрану здоровья людей и доступ к качественным финансовым услугам.



Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за вашу деятельность. Желаю вам здоровья, сил и профессиональных достижений для развития финансово-банковского сектора страны.