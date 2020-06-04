Из-за повышенного риска заражения коронавирусом 6, 7 и 8 июня общественный транспорт в Кишиневе работать не будет.



Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, отметив, что такое решение было принято Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью.



Также он рассказал, что на Радоницу 7 и 8 июня доступ на территорию муниципальных кладбищ будет разрешен с 08:00 до 17:00 с соблюдением защитных мер (гигиена рук, ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и т. д.).



На территорию Центрального кладбища посетители будут допускаться только через главный вход с ул. Армянская – ул. А. Матеевича. Вход на кладбище «Святого Лазаря» будет разрешен через пункты, расположенные на улице Дойна, где следить за ситуацией будут сотрудники полиции.



Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ запрещено. Также будет запрещена уличная передвижная торговля на территории, прилегающей к кладбищам, а существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с мерами по предотвращению заражения COVID-19.



– Рискуя подвергнуться критике со стороны многих из вас, обращаюсь ко всем с просьбой не идти на кладбища на Радоницу. Уверен, что вы можете сделать это, и призываю всех помочь, – обратился Чебан к кишинёвцам.



Генпримар напомнил также, что 8 июня возобновят свою деятельность столичные торговые центры. Рабочая группа в настоящее время готовит правила и часы их работы, чтобы избежать большого потока людей. Те, кто не будут соблюдать введенные властями рекомендации, будут наказаны.