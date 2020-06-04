Ион Чебан призвал кишиневцев не рисковать и воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
Из-за повышенного риска заражения коронавирусом 6, 7 и 8 июня общественный транспорт в Кишиневе работать не будет.
Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, отметив, что такое решение было принято Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью.
Также он рассказал, что на Радоницу 7 и 8 июня доступ на территорию муниципальных кладбищ будет разрешен с 08:00 до 17:00 с соблюдением защитных мер (гигиена рук, ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и т. д.).
На территорию Центрального кладбища посетители будут допускаться только через главный вход с ул. Армянская – ул. А. Матеевича. Вход на кладбище «Святого Лазаря» будет разрешен через пункты, расположенные на улице Дойна, где следить за ситуацией будут сотрудники полиции.
Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ запрещено. Также будет запрещена уличная передвижная торговля на территории, прилегающей к кладбищам, а существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с мерами по предотвращению заражения COVID-19.
– Рискуя подвергнуться критике со стороны многих из вас, обращаюсь ко всем с просьбой не идти на кладбища на Радоницу. Уверен, что вы можете сделать это, и призываю всех помочь, – обратился Чебан к кишинёвцам.
Генпримар напомнил также, что 8 июня возобновят свою деятельность столичные торговые центры. Рабочая группа в настоящее время готовит правила и часы их работы, чтобы избежать большого потока людей. Те, кто не будут соблюдать введенные властями рекомендации, будут наказаны.
Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, отметив, что такое решение было принято Чрезвычайной национальной комиссией по общественному здоровью.
Также он рассказал, что на Радоницу 7 и 8 июня доступ на территорию муниципальных кладбищ будет разрешен с 08:00 до 17:00 с соблюдением защитных мер (гигиена рук, ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и т. д.).
На территорию Центрального кладбища посетители будут допускаться только через главный вход с ул. Армянская – ул. А. Матеевича. Вход на кладбище «Святого Лазаря» будет разрешен через пункты, расположенные на улице Дойна, где следить за ситуацией будут сотрудники полиции.
Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ запрещено. Также будет запрещена уличная передвижная торговля на территории, прилегающей к кладбищам, а существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с мерами по предотвращению заражения COVID-19.
– Рискуя подвергнуться критике со стороны многих из вас, обращаюсь ко всем с просьбой не идти на кладбища на Радоницу. Уверен, что вы можете сделать это, и призываю всех помочь, – обратился Чебан к кишинёвцам.
Генпримар напомнил также, что 8 июня возобновят свою деятельность столичные торговые центры. Рабочая группа в настоящее время готовит правила и часы их работы, чтобы избежать большого потока людей. Те, кто не будут соблюдать введенные властями рекомендации, будут наказаны.
Опубликовано: 16:29 04/06/2020
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