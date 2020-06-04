Власти найдут финансовые средства для ремонта больницы в Штефан-Водэ. Об этом заявил президент Игорь Додон, посетивший медицинское учреждение. По словам директора больницы Анатолия Баланецкого, в настоящее время лечебное учреждение работает в нормальном режиме, в то же время, его руководство просит поддержки в ремонте второго и третьего этажей здания, в котором располагаются отделения педиатрии и хронических заболеваний. Они не ремонтировались с момента сдачи корпуса в эксплуатацию в 1981 году.



- В ходе поездки в район Штефан-Водэ отправился в районную больницу, которая во время эпидемии приостановила деятельность на целый месяц после выявления большого числа медицинских работников, инфицированных коронавирусом. Отметил, что среди всех больниц, которые я посетил в каждом из районов, ситуация в этой больнице одна из худших, и мы найдём возможность оказать помощь в ремонте здания, - сказал президент.



Глава государства проинформировал медицинских работников о решении руководства страны удвоить им зарплаты, а лучших врачей наградил Почетными дипломами.



В ходе визита в район Игорь Додон возложил цветы к памятнику павших в Великой отечественной войне в селах Пуркарь и Брезоая.



Также президент поздравил двух ветеранов по случаю Дня Победы, вручив Константину Стеценко и Сергею Павличенко «Орден Республики».



Игорь Додон провел встречу с руководством района Штефан-Водэ, где обсуждались социально-экономические вопросы, в том числе, связанные с восстановлением дорог, реконструкцией ирригационных систем, поддержкой фермеров и т.д.