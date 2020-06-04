Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Президент: Власти найдут средства на ремонт больницы в Штефан-Водэ


Власти найдут финансовые средства для ремонта больницы в Штефан-Водэ. Об этом заявил президент Игорь Додон, посетивший медицинское учреждение. По словам директора больницы Анатолия Баланецкого, в настоящее время лечебное учреждение работает в нормальном режиме, в то же время, его руководство просит поддержки в ремонте второго и третьего этажей здания, в котором располагаются отделения педиатрии и хронических заболеваний. Они не ремонтировались с момента сдачи корпуса в эксплуатацию в 1981 году.

- В ходе поездки в район Штефан-Водэ отправился в районную больницу, которая во время эпидемии приостановила деятельность на целый месяц после выявления большого числа медицинских работников, инфицированных коронавирусом. Отметил, что среди всех больниц, которые я посетил в каждом из районов, ситуация в этой больнице одна из худших, и мы найдём возможность оказать помощь в ремонте здания, - сказал президент.

Глава государства проинформировал медицинских работников о решении руководства страны удвоить им зарплаты, а лучших врачей наградил Почетными дипломами.

В ходе визита в район Игорь Додон возложил цветы к памятнику павших в Великой отечественной войне в селах Пуркарь и Брезоая.

Также президент поздравил двух ветеранов по случаю Дня Победы, вручив Константину Стеценко и Сергею Павличенко «Орден Республики».

Игорь Додон провел встречу с руководством района Штефан-Водэ, где обсуждались социально-экономические вопросы, в том числе, связанные с восстановлением дорог, реконструкцией ирригационных систем, поддержкой фермеров и т.д.


Опубликовано: 16:26 04/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент наградил "Орденом Республики" еще двух ветеранов ВОВ (ВИДЕО)
  • Глава государства отправился с визитом в северные районы Молдовы
  • ПРЕЗИДЕНТ В БЕССАРАБСКОМ РАЙОНЕ
  • Игорь Додон принял участие в открытии спорткомплекса в селе Талмаза района ...
  • Рабочий визит президента в Оланешты, района Штефан Водэ







    • Все новости

    Ион Чебан призвал кишиневцев не рисковать и воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу
    Президент: Власти найдут средства на ремонт больницы в Штефан-Водэ
    Президент наградил "Орденом Республики" еще двух ветеранов ВОВ (ВИДЕО)
    Зинаида Гречаный поздравила банковских работников с профессиональным праздником
    Богдан Цырдя: Усатому надо пол сменить, чтобы попасть во второй тур президентских выборов!
    Серьезное ДТП вблизи Криулян
    Президент Игорь Додон отправился с рабочей поездкой на юг Молдовы
    Игорь Додон объяснил, при каких условиях промульгирует закон о НПО
    Глава государства поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником
    Ион Чебан: Ситуация с Центральным рынком находится под контролем
    Игорь Додон: У Молдовы есть будущее, и все зависит от нас!
    Глава государства объявил о запуске масштабной реформы в здравоохранении
    Игорь Додон не согласен с возвращением к уездам
    Разрыв соглашения с «Газпромом» приведет к увеличению тарифа на природный газ
    Президент Игорь Додон лично обратился к Дмитрию Козаку, чтобы решить проблему разрешений для молдавских транспортников
    ТАСС: Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
    Игорь Додон: Группы Шора и Канду хотят выиграть время для Плахотнюка
    Президент Игорь Додон выразил надежду на то, что на следующей неделе парламент возобновит работу
    Корнелиу Фуркулицэ о последнем соцопросе: ПСРМ занимается политикой для людей, а не сенсационными шоу
    Ион Чебан: Система питания в образовательных учреждениях столицы будет изменена
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV