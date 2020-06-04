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ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Богдан Цырдя: Усатому надо пол сменить, чтобы попасть во второй тур президентских выборов!


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди о результатах социально-политического опроса.

«Вчера Фонд Общественного Мнения (ФОМ) представил интересный опрос. ФОМ - солидная контора. База огромная, выборка -1000 -1200 человек. Ошибаются редко. Я вообще не припомню косяков с их стороны.

То, что Додон лидер в предпочтениях граждан - ежу понятно.

К Санду вопросов тоже нет. Она лидер на правом фланге с 2016 года. И все это благодаря А.Нэстасе. Уступил ей место в гонке за президента, уступил и позиции.

А вот рейтинг Нэстасе и Усатого -это интересно. Сам Ренато Георгиевич видит себя лидером правых сил, чем регулярно смешит даже Гимпу с Павличенко.

У этих 2 товарищей серьезная безнадега. Особенно у Усатого. 5% звучит как 5 сантиметров. Даже хуже.

Мы реально не представляем, что еще может сделать Усатый, чтобы попасть во 2 тур президентских выборов.

Наверное, надо пол сменить. Других опций не вижу.

P.S. Чуть не забыл. А зачем Усатый улетел в Германию?».


Опубликовано: 13:05 04/06/2020

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