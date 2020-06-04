Глава государства отправился сегодня с рабочей поездкой на юг страны, в районы Штефан-Водэ и Каушаны. Повестка включает встречи с руководителями районов и сёл, изучение положения дел в районных больницах, ознакомление с работой аграрных предприятий, с главной водонасосной станцией в селе Чобурчиу, а также поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.



Первыми пунктами визита стали два аграрных хозяйства в селе Брезоая района Штефан-Водэ.



Совместное предприятие Agro-Walters создано в 2009 году и занимается, в частности, выращиванием пшеницы, кукурузы, подсолнечника и др. на площади 1900 гектаров. Руководитель хозяйства Юрий Шумлянский утверждает, что, хотя засуха навредила зерновым культурам первой группы, прошедшие недавно дожди позволяют ему верить, что урожай культур второй группы будет намного лучше.



Второе совместное предприятие – Alyeva Balmuș – работает с 2012 года. Здесь на площади 126 гектаров посажены фруктовые деревья: черешня, слива и абрикос. Руководитель предприятия Хусейн Даудов, уроженец Азербайджана, говорит, что доволен развитием своего бизнеса в Молдове, а также условиями работы и людьми, которые здесь трудятся бок о бок.



Далее глава государства отправился на водонасосную станцию S1 в селе Чобурчиу, которая является частью централизованной ирригационной системы «Каушанский массив», расположенной на территории района Штефан-Водэ. По размерам и мощности эта насосная станция находится на втором месте в странах СНГ. Ее сдали в эксплуатацию в конце 1989 года, сейчас станция не работает ввиду требуемых ею больших расходов на потребляемую электроэнергию и другие цели.



«Подчеркнул, что в условиях засухи, часто случающейся в Молдове, необходимо найти наилучшие решения для развития функциональной системы орошения на благо наших аграриев», - отметил глава республики.