Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Игорь Додон объяснил, при каких условиях промульгирует закон о НПО


Президент Игорь Додон заявил, что закон о НПО может быть одобрен парламентом уже на будущей неделе. Глава государства сообщил, что в рамках заседания с юристами правительства, парламента и администрации президента были сформулированы рекомендации, касающиеся законопроекта.

- Мы набросили каким может быть компромисс. Надеюсь, такой подход будет обсужден в юридической комиссии, совете коалиции и этот проект может быть проголосован в окончательном чтении парламентом уже на следующей неделе. Но только, если он не противоречит национальным интересам Молдовы. Если он будет одобрен при других условиях, тогда я не промульгирую этот закон, - сказал Игорь Додон.

По мнению президента, следует концептуально пересмотреть отдельные статьи закона, в частности ст.6, которая предусматривает прямое участие НПО в политике.

- В некоторых европейских государствах прямо указано: если НПО участвует в политике, тогда они должны публично сообщать об источнике финансирования, - заявил Додон.

Президент указал на пример Венгрии и Польши и заявил, что в Молдове должен быть принят подобный закон.


Опубликовано: 11:07 04/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Игорь Додон: Я не промульгирую закон об НПО в нынешней редакции
  • Президент Игорь Додон: "Илан Шор может быть экстрадирован из Израиля"
  • Проект реформы прокуратуры может быть принят на следующей неделе
  • Додон: В нынешней редакции закон о нпо не подпишу
  • Президент: Молдова может получить 200 млн евро от России уже на следующей н ...







    • Все новости

    Игорь Додон объяснил, при каких условиях промульгирует закон о НПО
    Глава государства поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником
    Ион Чебан: Ситуация с Центральным рынком находится под контролем
    Игорь Додон: У Молдовы есть будущее, и все зависит от нас!
    Глава государства объявил о запуске масштабной реформы в здравоохранении
    Игорь Додон не согласен с возвращением к уездам
    Разрыв соглашения с «Газпромом» приведет к увеличению тарифа на природный газ
    Президент Игорь Додон лично обратился к Дмитрию Козаку, чтобы решить проблему разрешений для молдавских транспортников
    ТАСС: Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
    Игорь Додон: Группы Шора и Канду хотят выиграть время для Плахотнюка
    Президент Игорь Додон выразил надежду на то, что на следующей неделе парламент возобновит работу
    Корнелиу Фуркулицэ о последнем соцопросе: ПСРМ занимается политикой для людей, а не сенсационными шоу
    Ион Чебан: Система питания в образовательных учреждениях столицы будет изменена
    Взрыв перед МВД (ВИДЕО)
    Глава государства провел онлайн заседание Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника (ВИДЕО)
    ОПРОС: ПСРМ получит 55 мандатов, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье
    Решено! Жители ряда сел Дубоссарского района смогут свободно перемещаться между берегами Днестра
    Пожилая женщина с COVID-19 выбросилась из окна 5-го этажа БСМП
    Ион Чебан: Соблюдение мер по защите от COVID-19 в торговых центрах будет строго контролироваться
    Игорь Додон договорился об упрощении передвижения жителей между двумя берегами Днестра
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV