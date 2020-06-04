Игорь Додон объяснил, при каких условиях промульгирует закон о НПО
Президент Игорь Додон заявил, что закон о НПО может быть одобрен парламентом уже на будущей неделе. Глава государства сообщил, что в рамках заседания с юристами правительства, парламента и администрации президента были сформулированы рекомендации, касающиеся законопроекта.
- Мы набросили каким может быть компромисс. Надеюсь, такой подход будет обсужден в юридической комиссии, совете коалиции и этот проект может быть проголосован в окончательном чтении парламентом уже на следующей неделе. Но только, если он не противоречит национальным интересам Молдовы. Если он будет одобрен при других условиях, тогда я не промульгирую этот закон, - сказал Игорь Додон.
По мнению президента, следует концептуально пересмотреть отдельные статьи закона, в частности ст.6, которая предусматривает прямое участие НПО в политике.
- В некоторых европейских государствах прямо указано: если НПО участвует в политике, тогда они должны публично сообщать об источнике финансирования, - заявил Додон.
Президент указал на пример Венгрии и Польши и заявил, что в Молдове должен быть принят подобный закон.
- Мы набросили каким может быть компромисс. Надеюсь, такой подход будет обсужден в юридической комиссии, совете коалиции и этот проект может быть проголосован в окончательном чтении парламентом уже на следующей неделе. Но только, если он не противоречит национальным интересам Молдовы. Если он будет одобрен при других условиях, тогда я не промульгирую этот закон, - сказал Игорь Додон.
По мнению президента, следует концептуально пересмотреть отдельные статьи закона, в частности ст.6, которая предусматривает прямое участие НПО в политике.
- В некоторых европейских государствах прямо указано: если НПО участвует в политике, тогда они должны публично сообщать об источнике финансирования, - заявил Додон.
Президент указал на пример Венгрии и Польши и заявил, что в Молдове должен быть принят подобный закон.
Опубликовано: 11:07 04/06/2020
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