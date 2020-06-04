

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил всех работников банковской сферы с их профессиональным праздником!



Развитая банковская система является надёжной опорой экономики, основой финансовой стабильности и благополучия страны. Современные финансово-экономические вызовы предъявляют серьёзные требования к специалистам этой профессии: высокая квалификация, умение работать с людьми, большая самоотдача, дисциплина и преданность своему делу.



«Сегодня банковский сектор Республики Молдова расширяет спектр предоставляемых услуг, применяет новые методы работы и внедряет самые инновационные технологии. Уверен, что работники отрасли и впредь будут направлять все силы и энергию на выполнение поставленных задач, создавая условия для дальнейшего развития банковских услуг, национальной экономики и повышения уровня жизни граждан Молдовы», - отметил президент Игорь Додон.