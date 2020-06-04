Президент страны Игорь Додон считает, что, как любое другое молодое государство, Молдова имела взлеты и падения.



- Самое большое достижение - нам удалось сохранить государственность нашей страны. Самая большая неудача, что нам не удалось сохранить все хорошее, что было, когда мы являлись членами Советского Союза. Тут я имею в виду экономическую и социальную сторону", - заявил Игорь Додон в интервью для радиостанции “Спутник Молдова”.



Также президент подчеркнул, что "хорошая сторона – у нас есть государственность. Считаю, что у Молдовы есть будущее и все зависит от нас".