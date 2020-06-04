Игорь Додон: У Молдовы есть будущее, и все зависит от нас!
Президент страны Игорь Додон считает, что, как любое другое молодое государство, Молдова имела взлеты и падения.
- Самое большое достижение - нам удалось сохранить государственность нашей страны. Самая большая неудача, что нам не удалось сохранить все хорошее, что было, когда мы являлись членами Советского Союза. Тут я имею в виду экономическую и социальную сторону", - заявил Игорь Додон в интервью для радиостанции “Спутник Молдова”.
Также президент подчеркнул, что "хорошая сторона – у нас есть государственность. Считаю, что у Молдовы есть будущее и все зависит от нас".
- Самое большое достижение - нам удалось сохранить государственность нашей страны. Самая большая неудача, что нам не удалось сохранить все хорошее, что было, когда мы являлись членами Советского Союза. Тут я имею в виду экономическую и социальную сторону", - заявил Игорь Додон в интервью для радиостанции “Спутник Молдова”.
Также президент подчеркнул, что "хорошая сторона – у нас есть государственность. Считаю, что у Молдовы есть будущее и все зависит от нас".
Опубликовано: 10:31 04/06/2020
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