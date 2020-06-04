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Глава государства объявил о запуске масштабной реформы в здравоохранении


Президент Игорь Додон объявил о запуске масштабной реформы в здравоохранении. По его словам, программа охватывает все уровни – от медицинских пунктов в селах, до медучреждений республиканского значения. Первым этапом реформы станет удвоение зарплат для всех работников системы здравоохранения. Оно будет осуществляться в несколько этапов, с тем, чтобы к началу будущего года эта задача была выполнена.

Второй этап предусматривает снабжение больниц и медицинских пунктов необходимым оборудованием и транспортом.

- Мы должны предложить амбициозный план инвестиций. На уровне каждого села должен быть медицинский пункт. В каждом селе должен быть медик, транспорт. Ресурсы для этих инвестиций могут быть внутренние и внешние, - сказал президент.

Игорь Додон ранее подписал указ об объявлении 2020 - Годом медицинского работника.


Опубликовано: 10:28 04/06/2020

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