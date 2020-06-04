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ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Игорь Додон не согласен с возвращением к уездам


Преобразования в области местной публичной администрации нужны, и они должны проводиться в строгом соответствии с национальными интересами. Об этом на радиостанции “Спутник Молдова” заявил президент Игорь Додон. Глава государства уточнил, что не согласен с возвращением к уездам.

- Согласен, что реформа местной публичной администрации нужна, но я категорически против таких преобразований по модели, которая была до 2003 года. Не согласен с возвращением к уездам. Что касается примарий, то нужно быть очень внимательными. Одно из предложений, которое видел, заключается в том, чтобы на одну примарию приходилось минимум 5 тысяч жителей. В этом случае останемся с 200 примариями в стране, объединим по 6-7 сел?" - сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 10:25 04/06/2020

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