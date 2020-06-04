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ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Разрыв соглашения с «Газпромом» приведет к увеличению тарифа на природный газ



Президент страны Игорь Додон считает, что разрыв или переговоры по новому соглашению с «Газпромом», как того требует парламентская оппозиция, может привести к росту тарифа на природный газ для Молдовы.

Глава государства сослался на мнение специалистов, которые считают нынешний контракт очень хорошим в части формирования цен на зимний период года, когда растет потребление голубого топлива.

- Согласно положениям соглашения в зимний период года, когда потребление растет, за газ мы будем платить 100 долларов. Специалисты должны сказать, что лучше – аннулировать контракт, чтобы покупать летом, когда потребление маленькое, по 120 по сравнению со 150-160, с риском, что осенью будем платить ту же сумму. Или сохраним контракт, который гарантирует нам очень хорошую цену в зимний период года, и которая позволяет снизить тариф для конечного потребителя, - заявил Игорь Додон.

По словам главы государства, большинство специалистов уверены, что отказ от соглашения с «Газпромом» приведет к проблемам зимой, когда цены на международных рынках будут совсем иные.


Опубликовано: 10:21 04/06/2020

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