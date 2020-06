O altă părticică din istoria vie se ascunde în localitatea Boghiceni, din raionul Hâncești. O cumpănă și o fântână de peste un secol, cu o istorie frumoasă, servește în continuare locuitorii satului cu apă. Localnicii spun că, deși fântâna este foarte veche, apa din ea este cristalină și foarte bună la gust.



Pe timpuri, jumătate de sat venea să ia apă din fântâna veche. Acum, mulți oameni și-au săpat propriile cișmele.



GHEORGHE BURUIANĂ, LOCUITOR AL SATULUI BOGHICENI

Fântâna, când am venit eu aici colacul era din lemn. Apa este foarte foarte bună. Ne-am gândit Am făcut curățenie, am pus inel din beton. Apa este foarte bună. Udăm, o folosim la mâncare, la toate celea. )



Potrivit bărbatului, fântâna și cumpăna au circa un secol.



Are peste 100 de ani, e făcută de mulți ani. Eu am 60 de ani și ea era făcută. Și părinții soției tot au apucat-o și era făcută.



Potrivit bărbatului, în localitate au fost mai multe fântâni vechi. Experții spun că obiectele istorice din localitățile rurale trezesc un interes sporit și pentru turiștii care ne vizitează țara.



ION ȘTEFĂNIȚĂ , DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE DE INSPECTARE ȘI RESTAURARE A MONUMENTELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Din punct de vedere turistic, am analizat feed-bakul delegațiilor pe care le-am primit la Chișinău dar nu în ultimul rând am reușit să intersectez cu spațiul rural. Ei au apreciat spiritul locului de acolo, de la țară.



Subiectul patrimoniului cultural este și în vizorul președintelui țării, Igor Dodon. Printre obiectivele culturale valorificate la inițiativa șefului statului sunt casa-muzeu A. S. Puşkin din Chişinău, complexul memorial Eternitate, dar și alte instituții culturale.