Centrul Rus pentru Știință și Cultură a dat startul evenimentelor dedicate zilei de naștere a lui Alexandr Pușkin. Cum se va desfășura această zi în anul 2020, aflați din reportajul care urmează.



Cu ocazia zilei de naștere a lui Pușkin, sărbătoare care a devenit, recent, zi mondială a limbii ruse, vor fi organizate diverse evenimente culturale și literare. Liceele și bibliotecile din țară vor primi peste 400 de cărți în limba rusă, din partea Centrului Rus pentru Știință și Cultură.



„Aceasta este cea mai recentă, cea mai solicitată literatură rusă, aceștia sunt contemporanii noștri. Este și literatura clasică din partea Federației Ruse”.



Potrivit directorului bibliotecii Mihail Lomonosov, acest cadou face parte dintr-o colecție specială de cărți.



MARGARITA ȘELCICOVA, DIRECTOAREA BIBLIOTECII „M. LOMONOSOV”

„Pe stand sunt expuse exact cărțile pe care le-au comandat cititorii noștri. Noi am comandat și lucrarea „Capitalul”, scrisă de Marx, deoarece cititorii noștri o solicită. Am decis să răspundem solicitărilor, fiind vorba despre autori precum Narine Abgaryan, Marina Ștefanova, Guzel Yakhina, Anna Gavalda.



MIHAIL DAVÎDOV, DIRECTORUL REPREZENTANȚEI „ROSSOTRUDNICESTVO” ÎN RM



„Astăzi am făcut un cadou bibliotecii Lomonosov, mâine vom merge la Ceadîr-Lunga și vom dărui cărți bibliotecii din localitate și liceului „V. Mașcov”. Vineri, vom dărui literatură rusă copiilor din grădinițele raionului Drochia. Sâmbătă vom vizita biblioteca centrală din Tiraspol și, la fel, le vom face un cadou”.



Din cauza pandemiei, majoritatea evenimentelor dedicate zilei de naștere a lui Pușkin se vor desfășura în format online. Toate concursurile tradiționale vor începe în data de 6 iunie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 20 septembrie, zi în care marele poet rus a ajuns în Basarabia.



MIHAIL DAVÎDOV, DIRECTORUL REPREZENTANȚEI „ROSSOTRUDNICESTVO” ÎN RM 02108



„În plus, lansăm campania „Citește-l pe Pușkin”, unde noi, angajații Centrului Rus de Știință și Cultură, îi invităm pe toți să ni se alăture, să citească poeziile lui Alexandr Pușkin, scrise aici în Republica Moldova. Le vom citi în limbile popoarelor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova”.





Ca în fiecare an, de ziua de naștere a poetului - 6 iunie, în Parcul Central „Ștefan cel Mare și Sfânt” vor avea loc depuneri de flori la bustul lui Alexandr Pușkin.