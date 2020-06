Problemele antreprenorilor din nordul Moldovei continuă să fie în vizorul președintelui Igor Dodon. Șeful statului a efectuat o vizită în raionul Edineț, iar prima sa destinație a fost o întreprindere agricolă din această regiune.

VICTORIA PARFENTIE, REPORTER, ACCENT TV

„Merele și cireșele culese de pe cele 90 de hectare din apropierea satului Gordinești sunt aduse în frigiderele cu o capacitate de 2,4 mii de tone. Ele sunt depozitate pentru ca proprietățile lor, gustul să rămână intacte”.



Gospodăria țărănească dispune și de o linie de sortare. 40 de muncitori selectează fructele, care trebuie să corespundă rigorilor pieței externe. O parte dintre merele culese sunt zdrobite în utilaje speciale şi transformate în suc.



OLEG JIGAILO, DIRECTOR, FABRICĂ DE PROCESARE A MERELOR, OR. EDINEȚ

„Teritoriul e același an de an, dar am avea nevoie de utilaje de mare capacitate pentru ca până în toamnă să reușim să procesăm materia primă necesară”.



Șeful statului a ajuns și la fabrica avicolă din comuna Bleșteni, raionul Edineț. Din 2005, anul fondării, fabrica este specializată în creșterea păsărilor pentru ouă incubabile și carne, care ajung în Azerbaijan și Armenia, dar și pe rafturile marilor magazine din țară.



GHEORGHE BÎRLĂDEAN, DIRECTOR, FABRICA AVICOLĂ, S. BLEȘTENI, R-NUL EDINEȚ

„ Noi producem și carne de găină din puicuța pe care o puteți vedea, cross francez care crește lent, în 40 de zile, iar noi o creștem până la 70 de zile, de aceea carnea ajunge pe rafturile magazinelor, cu un alt gust și sinecost ”.



Tradițional, Igor Dodon a intrat și pe la Spitalul Raional Edineț, unde a oferit diplome de onoare cadrelor medicale și medicilor.



IGOR DODON, PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA

„Consider că la nivel de sate e obligatoriu să fie punctele medicale și ele trebuie echipate și trebuie să fie obligatoriu un medic cel puțin în fiecare sat, nu un medic de familie pe câteva localități. Astăzi, aici, ofer câteva diplome la cei mai buni dintre cei buni”.



Tot la Edineț, președintele Igor Dodon l-a decorat cu Ordinul Republicii pe veteranul de război, Ivan Tomciac.