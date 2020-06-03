



Хирург Пётр Кырчумару недавно переболел коронавирусом нового типа. Выздоровев, он сразу же вернулся к своим пациентам. О том, как человек остается один на один с вирусом и о том, что в наших силах лишь бороться с его симптомами, врач рассказал нашему корреспонденту. Медик подчеркнул, что в битве с Ковид 19 – самое лучшее средство это достоверная информация.



Пётр Кырчумару работает хирургом 18 лет в столичной больнице скорой помощи. Как и многие, врач считает пандемию коронавируса – самым большим вызовом 2020-го года.



ПЁТР КЫРЧУМАРУ, ХИРУРГ

«Мировое сообщество разделилось, и не на два лагеря, а гораздо на больше. Одни борются с чипированием, другие продолжают верить в масонские заговоры. Я хочу очень твердо заявить – COVID-19 существует.



Лечение пациента с COVID-19 обходится не дорого, если человек не страдает другими серьезными заболеваниями.



ПЁТР КЫРЧУМАРУ, ХИРУРГ

«Я один из тех, кто справился с COVID-19. Мое лечение основывалось на препаратах, которые разжижают кровь, гомеопатические препараты.



Коронавирусом заболел не только Пётр, но и вся его семья. Легче всего перенесли инфекцию дети – у них и сопутствующих симптомов не было. Врач говорит, что в подобной ситуации больше вреда наносит паника, нежели сам вирус.



ПЁТР КЫРЧУМАРУ, ХИРУРГ

«Сразу же у меня поднялась температура. На второй день – снова повышенная температура. На третий день меня протестировали, и я получил положительный результат. У меня пропали полностью вкус и обоняние. У некоторых наблюдается затрудненное дыхание, у меня такого не было, но была паника. Первые два вечера, когда я оставался один и готовился ко сну, начиналась паническая атака: как будто не хватало воздуха, и не мог дышать.



Пётр Кырчумару говорит, что в наших силах предотвратить заражение, нужно чаще мыть руки, сохранять социальную дистанцию, и иметь при себе всегда антисептик с содержанием спирта минимум 65%.



ПЁТР КЫРЧУМАРУ, ХИРУРГ

«Я считаю, что вирус будет с нами ещё полтора года, минимум. Я провел небольшое исследование и пришел к такому сроку. Вакцины не будет, поэтому нужно соблюдать дистанцию. Конечно, соблюдение дистанции не приведёт к исчезновению COVID-19, это поможет сдержать темпы эпидемии и уберечь медицинскую систему от коллапса.



По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в организмах пациентов переболевших коронавирусом, лишь в 10% случаев вырабатываются антитела, благодаря которым человек невосприимчив к COVID-19 примерно 6 месяцев.