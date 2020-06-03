



В самом центре страны, в селе Богичены Хынчештского района, еще можно встретить колодцы, описанные в сказках Иона Крянгэ. Богиченскому колодцу уже более 100 лет – и он до сих пор радует селян кристально чистой и невероятно вкусной водой.



Когда-то этот колодец был единственным в селе, сейчас же, многие местные жители выкопали свои собственные источники воды.



ГЕОРГИЙ БУРУЯНЭ – ЖИТЕЛЬ С. БОГИЧЕНЫ

«Когда я только приехал сюда, этот колодец был еще деревянным. Вода из него очень хорошая. Мы подумали, очистили его и улучшили, установив в основании бетонное кольцо. Вода – хорошая, мы ею и поливаем, и готовим на ней».



Мужчина сообщил нашей съемочной группе, что этому колодцу более 100 лет.



ГЕОРГИЙ БУРУЯНЭ – ЖИТЕЛЬ С. БОГИЧЕНЫ

«Ему более 100 лет, он очень давно сделан. Мне 60 лет, и он уже здесь был. И родители жены его помнят. Он очень старый».



По словам экспертов, объекты старины, оставшиеся в селах Молдовы, придают населенному пункту особый колорит и добавляют привлекательности для туристов.



ИОН ШТЕФЭНИЦЭ – ГЛАВА АГЕНТСТВА ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ

«С туристической точки зрения, я проанализировал отзывы иностранных делегаций, которые я принимал в Кишиневе, их очень интересует сельская местность. Они оценили сельский дух, сельскую атмосферу, царящую в наших населенных пунктах».



Сохранение культурного наследия продвигает в своей деятельности и глава государства Игорь Додон. Среди культурных объектов, отмеченных президентом, кишиневский Дом-музей А.С. Пушкина, Мемориальный комплекс «Вечность» и другие.