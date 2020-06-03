



План действий по подготовке и проведению Года медицинского работника должен быть готов к 10 июня. Эта дата была озвученная участниками онлайн заседания Национальной комиссии по организации соответствующих мероприятий и принятию необходимых мер, проведённого президентом Игорем Додоном. В составе комиссии входят специалисты в области здравоохранения, академики, руководители медучреждений, представители центральных и местных органах власти.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я считаю, что это очень хорошая инициатива, и из бесед, которые я проводил с врачами – вы знаете, что я езжу по районам и за неделю посещаю 3-4 районные больницы, и хочу вам сказать, что медики приветствуют это решение».



Президент подробно рассказал о том, что план мероприятий, предусмотренных в рамках Года медицинского работника, включает увеличение зарплат всем медикам, меры по сокращению оттока кадров, повышение качества предоставляемых услуг, оборудование больниц, разработку дополнительных мер социальной защиты для медиков, повышение престижа профессии. На заседании также обсуждалась ситуация в системе здравоохранения, участники онлайн заседания сошлись во мнении, что пандемия, с которой столкнулась Молдова, выявила ряд недостатков системы.