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Подозрительный пакет у здания МВД



Подозрительный пакет был обнаружен перед зданием Министерства внутренних дел. На место прибыли полицейские, спасатели и сапёры. Полиция оцепила прилегающую зону и приостановила движение транспорта на улицах Армянской и Александри. После этого сапёры на безопасном расстоянии обезвредили подозрительный объект путём подрыва.

Алина Збанкэ, Советник министра внутренних дел
«Карабинеры патрулирующие территорию вокруг министерства внутренних дел обнаружили подозрительный объект. Согласно процедуре они сообщили об этом руководству, после этого была вызвана оперативная группа, которая приехала на место для того чтобы проверить найденный подозрительный пакет. Группа осмотрела пакет, и его решили обезвредить, так как не знали, что там точно находится. Он был обезврежен».

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Позже предстоит выяснить, каким образом пакет, в котором оказались настенные часы и цветы, оказался у стен Министерства Внутренних Дел. Будут отсмотрены записи с камер видеонаблюдения.



Опубликовано: 21:22 03/06/2020




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