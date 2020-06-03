



В Российском центре науки и культуры дан старт мероприятиям, приуроченным ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. О том, как это пройдёт в 2020 году в нашем следующем репортаже.



Празднование дня рождения Пушкина, праздник который с недавних пор стал и всемирным днем русского языка, начался с культурно-литературных мероприятий. Более 400 книг на русском языке подарит столичным и региональным библиотекам и лицеям Российский центр науки и культуры.



«Это самая последняя, самая востребованная российская литература, это наши современники. Если и классическая литература, полученная из российской федерации».



По словам директора библиотеки имени Михаила Ломоносова этот подарок сделает особенной всю коллекцию книг.



МАРГАРИТА ЩЕЛЧКОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИМ. ЛОМОНОСОВА

«На стенде присутствуют именно те книги, которые заказывали наши читатели. Мы заказали и «Капитал» Маркса, поскольку наши читатели давно требуют именно капитал. Это выжимки. Мы пошли на встречу просьбам наших читателей. Но тут присутствуют спрашиваемые нашими читателями Наринэ Абгарян, Марина Степнова, Гузель Яхина, Анна Гавальда».



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова

«Сегодня мы сделали подарок библиотеке Ломоносова, завтра мы поедем в Чадыр-Лунгу и подарим книги библиотеке Чадыр-Лунги и в лицей имени Машкова. В пятницу мы будем городе Дрокии дарить детскую русскую литературу в детские сады Дрокиевского района. В субботу мы посетим центральную Тираспольскую библиотеку и тоже сделаем им подарок».



По понятным причинам большинство мероприятий ко дню рождения Пушкина, пройдут в онлайн формате. Все традиционные конкурсы стартуют 6 июня, а результаты огласят 20 сентября, в день приезда великого русского поэта в Бессарабию.



МИХАИЛ ДАВЫДОВ, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова

«Кроме того мы запускаем акцию «Читаем Пушкина», где мы -сотрудники российского центра науки и культуры, мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам, почитать стихи Александра Сергеевича, которые были написаны здесь в Республике Молдова. И будем их читать на языках народов, проживающих в Молдове».



Как и каждый год в день рождения поэта - 6 июня, - в центральном парке Штефана чел Маре состоится возложение цветов к бюсту великого русского поэта.

Илона Ведрашко, Николай Васильев, Accent TV.