



Проблемы севера Молдовы – в поле зрения главы государства. Игорь Додон побывал накануне в Единецком районе, и первым пунктом его рабочей поездки стало посещение местного аграрного предприятия.



Яблоки и черешня, собранные с девяноста гектаров земли у села Гординешты, доставляются в холодильники, вместимостью более двух тысяч тонн. Благодаря этому, на столы, как наших соотечественников, так и покупателей из других стран, поступают свежие фрукты и ягоды. Это фермерское хозяйство располагает и собственной сортировочной линией, а 40 местных работников отбирают лучшее из лучшего. Неидеального вида яблоки перерабатываются в сок.



ОЛЕГ ЖИГАЙЛО – ДИРЕКТОР ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФАБРИКИ, Г. ЕДИНЦЫ

«Территория остается неизменной, но нам нужна техника бОльшего объема, чтобы до осени мы успевали переработать сырье».



Также в Единецком районе Президент ознакомился с работой птицефабрики коммуны Блештены. Предприятию уже 15 лет, оно специализируется на производстве мяса и яиц. Продукция местной птицефабрики попадает на столы не только молдавских покупателей, но и идёт на экспорт в Азербайджан и Армению.



ГЕОРГИЙ БЫРЛЭДЯН – ДИРЕКТОР ПТИЦЕФАБРИКИ, КОМ. БЛЕШТЕНЫ

«Мы разводим птиц разных пород, в том числе и породы французский кросс, которые обычно очень медленно растут – в течение 40 дней, а мы их выращиваем еще медленнее, за 70 суток, поэтому мясо, поступающее на прилавки магазинов, имеет совершенно иной вкус, и, соответственно, цену».



Обязательным пунктом для посещения президентом в каждом районе становится местная больница. В Единецкой районной больнице Игорь Додон пообщался с медиками, и лучшим из них вручил президентские дипломы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я считаю, что в селах обязательно должны быть медпункты, оснащенные всем необходимым, и чтобы обязательно был в селе врач, а не как сейчас – 1 семейный доктор на несколько сел. Здесь и сейчас я решил наградить лучших из лучших дипломами Президента».



В завершение своей поездки по району президент поздравил девяносто шести летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Томчака - с 75-летием Победы и вручил ему Орден Республики.