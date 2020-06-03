



Действующий президент Игорь Додон – основной претендент на пост главы государства на предстоящих выборах. Почти половина граждан Молдовы готовы доверить ему ещё один президентский мандат. На втором месте Майя Санду, на третьем – Андрей Нэстасе.



ИГОРЬ ДОДОН ФАВОРИТ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Если президентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье, нынешний глава государства Игорь Додон, получит большинство голосов. Об этом свидетельствуют данные последнего социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21. Почти 47% респондентов готовы проголосовать за Игоря Додона. Майя Санду получила бы чуть больше 30% голосов, Андрей Нэстасе - 6,6%. Примар Бельц Ренато Усатый заручился бы поддержкой чуть более 5% опрошенных. Остальные потенциальные кандидаты набрали бы менее 3%.



ИГОРЬ ДОДОН САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Опрос также показал, что Игорь Додон - самый подходящий политик для поста президента страны. Почти 30% респондентов назвали именно нынешнего главу государства самым подходящим кандидатом на этот пост. На втором месте Майя Санду с результатом 18%, за Андрея Нэстасе отдали свой голос – 4,8% респондентов, за Ренато Усатого – 3,9%, Илана Шора - 2,2%. В тоже время почти 34% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.



ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ОДИН ДЕНЬ

54% граждан убеждены, что досрочные парламентские и президентские выборы нужно проводить в один день. Только 21 % не желают досрочных парламентских выборов, а 15% считают, что досрочные парламентские выборы следует провести после президентских. Еще 11% не смогли определиться с ответом.



НА ВЫБОРАХ ПСРМ ПОЛУЧИТ БОЛЬШИНСТВО МАНДАТОВ

Если бы в следующее воскресенье в нашей стране состоялись парламентские выборы, то большинство депутатских мандатов получила бы Партия социалистов Республики Молдова. В парламент также проходят Партия Действие и Солидарность, и Платформа Достоинство и Правда. По данным опроса за ПээСэРэМ готовы голосовать 46,3% из числа определившихся, за ПДС - 30,9%, а Платформа ДА получит 7,5%. Не преодолели бы избирательный порог и не попали бы в парламент «Наша партия», партия «Шор», ДПМ, ПКРМ, парламентская группа «PRO Moldova», ЛП и ЛДПМ.



Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года, были опрошены 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.