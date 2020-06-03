



Жители ряда сел Дубоссарского района смогут свободно перемещаться между берегами Днестра. Соответствующее решение было принято приднестровским руководством после телефонного разговора, состоявшегося между Игорем Додоном и Вадимом Красносельским.



Жители сел Дубоссарского района: Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата, Роги, а также население села Копанка, Каушанского района, независимо от гражданства, получат возможность свободного передвижения между Приднестровьем и Молдовой. Для жителей Левого берега Днестра, не прописанных в вышеназванных населенных пунктах, ограничения сохраняются. Напомним, проблема передвижения возникла из-за того, что администрация Левобережья ввела режим чрезвычайного положения в регионе, поэтому жители вышеперечисленных населенных пунктов могли попасть на правый берег только паромом.



Также, в ходе телефонного разговора, Додон и Красносельский обсудили некоторые результаты заседаний Рабочих групп по укреплению доверия и обменялись мнениями по поводу ситуации переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем.