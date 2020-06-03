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Президент Игорь Додон лично обратился к Дмитрию Козаку, чтобы решить проблему разрешений для молдавских транспортников


Президент Игорь Додон лично обратился к заместителю главы администрации президента Российской Федерации Дмитрию Козаку, чтобы решить проблему разрешений для молдавских транспортников.

Глава государства заявил, что согласно договоренностям, Россия ежегодно выдает 16 тысяч разрешений - по 8 тысяч каждые полгода.

- Мы выбрали все разрешения, которые были выданы в первом полугодии. За 5 месяцев были востребованы все 8 тысяч разрешений. В июне мы остались без них, а у нас экспорт черешни, клубники, - сообщил Додон.

Глава государства отметил, что лично с Дмитрием Козаком обсудил возможность выдачи авторизаций за счет квоты на второе полугодие.

- Коллеги из правительства сообщили, что не успевают, и спросили, не могу ли я вмешаться. Я лично обратился к господину Козаку с просьбой предоставить разрешения за счет второго полугодия. Думаю, мы найдем консенсус, - сказал Игорь Додон.

Президент отметил, что эта тема будет обсуждаться и во время его визита в Москву 24 июня. Главными же темами будут российский кредит и льготы для экспорта молдавской продукции.


Опубликовано: 20:53 03/06/2020

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