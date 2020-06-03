ТАСС: Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщил в среду телеканал "Беларусь-1", передает ТАСС.
По данным источника, глава Беларуси уже подписал соответствующий указ.
По данным источника, глава Беларуси уже подписал соответствующий указ.
Опубликовано: 19:26 03/06/2020
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