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ТАСС: Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси


Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщил в среду телеканал "Беларусь-1", передает ТАСС.

По данным источника, глава Беларуси уже подписал соответствующий указ.


Опубликовано: 19:26 03/06/2020

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