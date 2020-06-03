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Игорь Додон: Группы Шора и Канду хотят выиграть время для Плахотнюка


Группы Канду и Шора желают дестабилизировать ситуацию в стране. В этом случае громкие дела, которые расследует Генеральная прокуратура, будут приостановлены. Об этом на радиостанции “Спутник Молдова” заявил президент Игорь Додон.

- Группы Шора и Канду сделаны из одного “теста”. Это все понимают. У них одна цель – выиграть время для Плахотнюка и для Шора, потому что генеральный прокурор решительно настроен и делает конкретные шаги, а правительство предпринимает конкретные меры для возвращения аэропорта. Задача этой группировки – дестабилизировать ситуацию для того, чтобы этот кабинет министров пал, чтобы выиграть время, – заявил президент.


Опубликовано: 19:24 03/06/2020

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