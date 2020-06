Președintele țării, Igor Dodon, susține că Guvernul Chicu se va menține până la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Șeful statului a declarat pentru Sputnik Moldova că cei care vor iniția în această perioadă de criză demiterea Executivului, vor risca mult din punct de vedere politic.



”Cred că acest Guvern, în forma actuală, se va păstra cel puțin până la alegerile prezidențiale și cred că aceasta va fi o soluție corectă pentru Republica Moldova, pentru că să dai jos în plină pandemie și criză economică Guvernul este riscant politic pentru cei care vor iniția acest lucru. Sunt declarațiile opoziției care și-ar dori să intre în forță în tot ce ține de actul de guvernare și să dea jos Guvernul. Pe de altă parte, ei înțeleg că responsabilitatea este foarte mare”, a spus Igor Dodon.



Președintele a reiterat că la această etapă există o majoritate parlamentară de 52 de deputați, plus un deputat independent care susține majoritatea inițiativelor Guvernului. În opinia șefului statului, această majoritate are toate șansele să se mențină și în continuare.