Президент Игорь Додон выразил надежду, что на следующей неделе парламент возобновит свою работу, прерванную из-за опасности распространения коронавируса.



Глава государства заявил, что в повестке дня у депутатов находится множество законопроектов, включая подготовленную правительством президентскую инициативу о выплате пенсионерам 700 леев.



- Надеюсь, что на следующей неделе начнутся пленарные заседания парламента. Предстоит обсудить немало вопросов, в том числе, и проект, который готовят коллеги из правительства о выплате 700 леев пенсионерам. Посмотрим, успеют ли на этой неделе или следующей, – сказал Игорь Додон.