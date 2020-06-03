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Президент Игорь Додон выразил надежду на то, что на следующей неделе парламент возобновит работу


Президент Игорь Додон выразил надежду, что на следующей неделе парламент возобновит свою работу, прерванную из-за опасности распространения коронавируса.

Глава государства заявил, что в повестке дня у депутатов находится множество законопроектов, включая подготовленную правительством президентскую инициативу о выплате пенсионерам 700 леев.

- Надеюсь, что на следующей неделе начнутся пленарные заседания парламента. Предстоит обсудить немало вопросов, в том числе, и проект, который готовят коллеги из правительства о выплате 700 леев пенсионерам. Посмотрим, успеют ли на этой неделе или следующей, – сказал Игорь Додон.


Опубликовано: 18:40 03/06/2020

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