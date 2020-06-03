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Корнелиу Фуркулицэ о последнем соцопросе: ПСРМ занимается политикой для людей, а не сенсационными шоу


ПСРМ занимается политикой для людей, для страны, а не сенсационными шоу, чтобы кого-то впечатлить. Так прокомментировал председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ результаты последнего социологического опроса. Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, социалисты получили бы 55 мандатов в парламенте.

- Понятно, что существуют различные реакции в общественном пространстве. Но нас радует признательность граждан страны, которые оценивают наш труд. В отличие от других политиков из фейсбука, мы, социалисты, ежедневно находимся в территориях. У нас есть местные организации почти в каждом селе, коммуне и городе. Мы не гонимся за лайками в социальных сетях, мы работаем вместе с людьми, общаемся с ними, слушаем их, предлагаем решения проблем, - написал Фуркулицэ.

Эксперты Фонда общественного мнения представили сегодня опрос, заказчиком которого является TVC 21. Согласно его данным, в парламент проходят три партии, а ПСРМ набирает 55 мандатов. За социалистами следуют ПДС – 37 мандатов и «Платформа ДА» – 9 мандатов.


Опубликовано: 18:38 03/06/2020

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