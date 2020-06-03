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Ион Чебан: Система питания в образовательных учреждениях столицы будет изменена


Образовательные учреждения должны заниматься обучением детей, а не государственными закупками в сфере питания.

Твердую уверенность в этом выразил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Он рассказал, что муниципальная комиссия проверит ситуацию с предоставлением услуг общественного питания для детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях столицы. Результаты проверки и меры, необходимые для решения проблем в этой области, будут включены в отчет, который будет представлен в течение 3 месяцев.

– Я хочу увидеть, как обстоят дела в этой области, и что мы можем сделать для улучшения питания дошкольников и школьников, потому что это здоровье наших детей, – подчеркнул генпримар.

Сейчас Счетная палата проводит аудит 5 комбинатов общественного питания для школьников. Примэрия Кишинева совершенствует новую концепцию питания в образовательных учреждениях столицы. Она предусматривает пересмотр и модернизацию существующей системы и аутсорсинг процедур по закупке продуктов питания.


Опубликовано: 14:20 03/06/2020

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