Образовательные учреждения должны заниматься обучением детей, а не государственными закупками в сфере питания.



Твердую уверенность в этом выразил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.



Он рассказал, что муниципальная комиссия проверит ситуацию с предоставлением услуг общественного питания для детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях столицы. Результаты проверки и меры, необходимые для решения проблем в этой области, будут включены в отчет, который будет представлен в течение 3 месяцев.



– Я хочу увидеть, как обстоят дела в этой области, и что мы можем сделать для улучшения питания дошкольников и школьников, потому что это здоровье наших детей, – подчеркнул генпримар.



Сейчас Счетная палата проводит аудит 5 комбинатов общественного питания для школьников. Примэрия Кишинева совершенствует новую концепцию питания в образовательных учреждениях столицы. Она предусматривает пересмотр и модернизацию существующей системы и аутсорсинг процедур по закупке продуктов питания.