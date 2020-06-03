Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Взрыв перед МВД (ВИДЕО)


В центре молдавской столицы перед Министерством внутренних дел произошел взрыв. Он был осуществлен правоохранительными органами для обезвреживания неизвестного пакета.

Советник министра внутренних дел Алина Збанкэ сообщила, что карабинеры, патрулирующие периметр перед МВД, заметили подозрительный пакет. На место прибыла группа взрывотехников.

Полиция приняла решение обезвредить неизвестный пакет, осуществив взрыв.

В результате проверки выяснилось, что в пакете были настенные часы и цветы.

Ведется следствие.



Опубликовано: 14:12 03/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Взрыв газа в Унгенском районе
  • На базе отдыха в Затоке произошел взрыв. Есть пострадавшие
  • В центре Кишинева прогремел взрыв, есть пострадавшие
  • В центре Кишинева прогремел взрыв
  • В Яловенах произошел взрыв газа







    • Все новости

    Ион Чебан: Система питания в образовательных учреждениях столицы будет изменена
    Взрыв перед МВД (ВИДЕО)
    Глава государства провел онлайн заседание Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника (ВИДЕО)
    ОПРОС: ПСРМ получит 55 мандатов, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье
    Решено! Жители ряда сел Дубоссарского района смогут свободно перемещаться между берегами Днестра
    Пожилая женщина с COVID-19 выбросилась из окна 5-го этажа БСМП
    Ион Чебан: Соблюдение мер по защите от COVID-19 в торговых центрах будет строго контролироваться
    Игорь Додон договорился об упрощении передвижения жителей между двумя берегами Днестра
    В Гидигиче мужчина погиб под колесами поезда
    Радоница на кладбищах Кишинева: без еды, алкоголя и транспорта, но в масках
    ОПРОС: Почти каждый второй гражданин Молдовы готов доверить Игорю Додону еще один мандат президента
    ОПРОС: Игорь Додон является самым подходящим кандидатом на пост главы государства
    ОПРОС: На выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте
    ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
    Корнелиу Фуркулицэ: Мы без страха пойдем к избирателю
    Глава фракции ПСРМ: Партия социалистов – самая солидная, единая и хорошо сконструированная фракция
    Игорь Додон поздравил верующих с днем Святых Елены и Константина
    Корнелиу Фуркулицэ: Депутат Юрий Реницэ был внедрен в блок ACUM для получения внутренней информации
    Глава фракции ПСРМ: „Короткометражка” с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком изготовлена на киностудии “Miami Pictures”
    Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV