В центре молдавской столицы перед Министерством внутренних дел произошел взрыв. Он был осуществлен правоохранительными органами для обезвреживания неизвестного пакета.Советник министра внутренних дел Алина Збанкэ сообщила, что карабинеры, патрулирующие периметр перед МВД, заметили подозрительный пакет. На место прибыла группа взрывотехников.Полиция приняла решение обезвредить неизвестный пакет, осуществив взрыв.В результате проверки выяснилось, что в пакете были настенные часы и цветы.Ведется следствие.