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Глава государства провел онлайн заседание Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника (ВИДЕО)


Сегодня в режиме онлайн состоялось заседание Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника. В комиссии состоят специалисты в области здравоохранения, академики, руководители медицинских учреждений, ответственные лица в центральных и местных органах власти.

Во время встречи обсуждалась ситуации в области здравоохранения. Собеседники были единодушны во мнении о том, что пандемия, с которой столкнулась Республика Молдова, высветила ряд недостатков системы здравоохранения в стране. Глава республики отметил, что во время поездок по Молдове он часто беседует с врачами из районных больниц о проблемах в системе.

«Подчеркнул, что, объявив 2020-й Год медицинского работника, мы намереваемся увеличить зарплату всем медицинским работникам, сократить отток медицинских кадров, повысить качество предоставляемых услуг, оборудовать больницы, разработать дополнительные меры социальной защиты для медицинских работников, повысить авторитет и престиж профессии.

Определили, что План действий по подготовке и проведению Года медицинского работника должен быть разработан к 10 июня сего года», - заключил Игорь Додон.



Опубликовано: 14:08 03/06/2020

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