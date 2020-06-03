55 депутатских мандатов получит ПСРМ, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье. Таковы данные последнего социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21. ПДС может рассчитывать на 37 мандатов, а «Платформа ДА» - на 9. Остальные политформирования не проходят в парламент.



Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.