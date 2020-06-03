Жители ряда сел Дубоссарского района, а также населенных пунктов Копанка и Варница, смогут свободно перемещаться между Приднестровским регионом и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья. Решение было принято после телефонного разговора, который состоялся сегодня между Игорем Додоном и Вадимом Красносельским.



- Решено, что лица, прописанные в обозначенных селах, независимо от гражданства, получат возможность свободного перемещения между Приднестровьем и Молдовой. Для жителей ПМР, не прописанных в данных населенных пунктах, ограничения сохраняются. В случае крайней необходимости передвижения они должны в обязательном порядке получить разрешение Оперативного штаба при главе ПМР, - сообщает пресс-служба Красносельского.



Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Стороны обсудил некоторые результаты заседаний Рабочих групп по укреплению доверия. Также собеседники обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем.