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Ион Чебан: Соблюдение мер по защите от COVID-19 в торговых центрах будет строго контролироваться


Согласно решению, принятому ранее Национальной комиссией по общественному здоровью, 8 июня возобновят работу торговые центры.

Кишиневская комиссия по общественному здоровью, приняв к сведению это решение, постановила принять акт о возобновлении с 8 июня 2020 года деятельности торговых центров в муниципии Кишинев и специализированных торговых единиц в них, за исключением расположенных внутри них кинотеатров, мест общественного питания и развлекательных центров.

Также с 1 июня возобновлено проведение тренировок на свежем воздухе для спортсменов. Учебный процесс и тренировки будут проводиться исключительно в аккредитованных спортивных центрах, спортивных площадках, спортивных бассейнах. Перечень спортивных объектов, в которых разрешено возобновление тренировок, будет утвержден приказом Министерства образования, культуры и исследований по запросу профильных федераций.

– Администраторы торговых центров, спортивных центров, площадок и бассейнов будут представлять в Кишиневский центр по общественному здоровью еженедельно (каждую пятницу) отчеты о реализации мер по профилактике заражения COVID-19, – сообщил генпримар столицы Ион Чебан.

Фиксировать нарушения в этой области будут специальные комиссии, а наказание будет определяться, в зависимости от обстоятельств, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу.

Также сообщается, что движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено 6-08 июня 2020 года, 14 июня 2020 года, 20-21 июня 2020 года и 28 июня 2020 года.


Опубликовано: 12:29 03/06/2020

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