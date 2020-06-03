Согласно решению, принятому ранее Национальной комиссией по общественному здоровью, 8 июня возобновят работу торговые центры.



Кишиневская комиссия по общественному здоровью, приняв к сведению это решение, постановила принять акт о возобновлении с 8 июня 2020 года деятельности торговых центров в муниципии Кишинев и специализированных торговых единиц в них, за исключением расположенных внутри них кинотеатров, мест общественного питания и развлекательных центров.



Также с 1 июня возобновлено проведение тренировок на свежем воздухе для спортсменов. Учебный процесс и тренировки будут проводиться исключительно в аккредитованных спортивных центрах, спортивных площадках, спортивных бассейнах. Перечень спортивных объектов, в которых разрешено возобновление тренировок, будет утвержден приказом Министерства образования, культуры и исследований по запросу профильных федераций.



– Администраторы торговых центров, спортивных центров, площадок и бассейнов будут представлять в Кишиневский центр по общественному здоровью еженедельно (каждую пятницу) отчеты о реализации мер по профилактике заражения COVID-19, – сообщил генпримар столицы Ион Чебан.



Фиксировать нарушения в этой области будут специальные комиссии, а наказание будет определяться, в зависимости от обстоятельств, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу.



Также сообщается, что движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено 6-08 июня 2020 года, 14 июня 2020 года, 20-21 июня 2020 года и 28 июня 2020 года.