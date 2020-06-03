Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

Игорь Додон договорился об упрощении передвижения жителей между двумя берегами Днестра


В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Молдовы Игорь Додон и глава тираспольской администрации Вадим Красносельский обменялись мнениями по поводу ситуации переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем, обсудили некоторые результаты заседаний Рабочих групп по укреплению доверия. Условились продолжать диалог для того, чтобы находить решения проблем, которые будут способствовать укреплению доверия между людьми на обоих берегах Днестра.

По словам главы государства, отдельно проанализировали сложившуюся ситуацию в Зоне Безопасности, в прилегающих к Днестру районах. Особенно обратили внимание на ситуацию в сёлах Дубоссарского района: Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата, Роги и др., село Копанка Каушанского района и другие – жители которых вынуждены добираться на правый берег только посредством парома через Днестр. Такое положение имеет место вследствие ряда мер, предпринятых приднестровскими структурами по борьбе с эпидемией вируса COVID-19, что стало причиной серьёзных проблем для жителей данных населенных пунктов.

«Достигли договорённости, что сторонами будут предприняты необходимые меры по упрощению передвижения жителей между двумя берегами Днестра. Подтвердил, что Кишинев со своей стороны предпримет усилия по недопущению каких-либо мер или действий, которые могли бы быть направлены на ущемление прав жителей приднестровского региона. Выразили общую с господином Красносельским точку зрения, что необходимо предпринять все необходимые действия по защите людей в борьбе вирусом. Здоровье людей является высшей ценностью, но при этом необходимо оказывать содействие и в вопросах преодоления социально-экономических последствий», - подвел итоги президент Игорь Додон.


Опубликовано: 12:26 03/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент Молдовы и лидер Приднестровья подвели итоги двухлетних усилий по ...
  • Игорь Додон обсудит с приднестровской стороной ситуацию в селах Моловата Но ...
  • Встреча глав Молдовы и ПМР состоялась. Игорь Додон рассказал, о чем шла реч ...
  • Игорь Додон подвел итоги встречи с Вадимом Красносельским: «Ситуация требуе ...
  • Додон встретился с новым главой ОБСЕ в Молдове







    • Все новости

    Ион Чебан: Соблюдение мер по защите от COVID-19 в торговых центрах будет строго контролироваться
    Игорь Додон договорился об упрощении передвижения жителей между двумя берегами Днестра
    В Гидигиче мужчина погиб под колесами поезда
    Радоница на кладбищах Кишинева: без еды, алкоголя и транспорта, но в масках
    ОПРОС: Почти каждый второй гражданин Молдовы готов доверить Игорю Додону еще один мандат президента
    ОПРОС: Игорь Додон является самым подходящим кандидатом на пост главы государства
    ОПРОС: На выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте
    ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
    Корнелиу Фуркулицэ: Мы без страха пойдем к избирателю
    Глава фракции ПСРМ: Партия социалистов – самая солидная, единая и хорошо сконструированная фракция
    Игорь Додон поздравил верующих с днем Святых Елены и Константина
    Корнелиу Фуркулицэ: Депутат Юрий Реницэ был внедрен в блок ACUM для получения внутренней информации
    Глава фракции ПСРМ: „Короткометражка” с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком изготовлена на киностудии “Miami Pictures”
    Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией
    Глава государства ознакомился с работой трех агропромышленных предприятий (ВИДЕО)
    В Молдове подтверждено 188 новых случаев заражения COVID-19
    Игорь Додон вручил врачам Единецкой районной больницы Почетные дипломы президента
    Андрей Нэстасе о Майе Санду: «Она больше занята собой, чем общими интересами!»
    Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
    Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV