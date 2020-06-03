В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Молдовы Игорь Додон и глава тираспольской администрации Вадим Красносельский обменялись мнениями по поводу ситуации переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем, обсудили некоторые результаты заседаний Рабочих групп по укреплению доверия. Условились продолжать диалог для того, чтобы находить решения проблем, которые будут способствовать укреплению доверия между людьми на обоих берегах Днестра.



По словам главы государства, отдельно проанализировали сложившуюся ситуацию в Зоне Безопасности, в прилегающих к Днестру районах. Особенно обратили внимание на ситуацию в сёлах Дубоссарского района: Кочиеры, Васильевка, Новая Моловата, Роги и др., село Копанка Каушанского района и другие – жители которых вынуждены добираться на правый берег только посредством парома через Днестр. Такое положение имеет место вследствие ряда мер, предпринятых приднестровскими структурами по борьбе с эпидемией вируса COVID-19, что стало причиной серьёзных проблем для жителей данных населенных пунктов.



«Достигли договорённости, что сторонами будут предприняты необходимые меры по упрощению передвижения жителей между двумя берегами Днестра. Подтвердил, что Кишинев со своей стороны предпримет усилия по недопущению каких-либо мер или действий, которые могли бы быть направлены на ущемление прав жителей приднестровского региона. Выразили общую с господином Красносельским точку зрения, что необходимо предпринять все необходимые действия по защите людей в борьбе вирусом. Здоровье людей является высшей ценностью, но при этом необходимо оказывать содействие и в вопросах преодоления социально-экономических последствий», - подвел итоги президент Игорь Додон.