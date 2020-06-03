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Радоница на кладбищах Кишинева: без еды, алкоголя и транспорта, но в масках


День поминовения усопших, проведение которого ранее было перенесено на 7-8 июня из-за коронавируса, в нынешнем году пройдет с рядом существенных ограничений.

Решения на этот счет приняла накануне муниципальная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью, принявшая во внимание решение Национальной комиссии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Так, муниципальные кладбища будут открыты 7 и 8 июня для празднования Радоницы, но доступ людей будет разрешен с обязательным ношением масок и с соблюдением остальных мер защиты. Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ запрещено.

Также запрещено осуществлять уличную торговлю на территории, прилегающей к кладбищам. Существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с требованиями по предотвращению заражения COVID-19.

Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено 6-8 июня 2020 года, 14 июня 2020 года, 20-21 июня 2020 года и 28 июня 2020 года.


Опубликовано: 12:16 03/06/2020

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