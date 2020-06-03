Если президентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье, нынешний глава государства Игорь Додон, получит большинство голосов. Таковы данные последнего социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21. Согласно исследованию, почти 47% респондентов готовы проголосовать за Игоря Додона. Майя Санду получила бы чуть больше 30%, а на третьем месте расположился бы Андрей Нэстасе - с 6,6%.



Примар Бельц Ренато Усатый заручился бы поддержкой 5,2% избирателей, а лидер ДПМ Павел Филип – 2,9%. За нынешнего премьера Иона Кику готовы голосовать 2,9% определившихся респондентов, за униониста Октавиана Цыку только 1,7%. Дорин Киртокэ показывает результат в 1,2%, а экс-премьер-министр Ион Стурза – 0,3%.



Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.