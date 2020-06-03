ОПРОС: Игорь Додон является самым подходящим кандидатом на пост главы государства
Игорь Додон является самым подходящим политиком для поста президента страны. Таковы данные последнего социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21.
Согласно исследованию, почти 30% респондентов назвали нынешнего президента самым подходящим кандидатом на этот пост. На втором месте Майя Санду с результатом 18%, за Андрея Нэстасе отдали свой голос – 4,8%, за Ренато Усатого – 3,9%, за Илана Шора - 2,2%.
Почти 34% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.
Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.
Согласно исследованию, почти 30% респондентов назвали нынешнего президента самым подходящим кандидатом на этот пост. На втором месте Майя Санду с результатом 18%, за Андрея Нэстасе отдали свой голос – 4,8%, за Ренато Усатого – 3,9%, за Илана Шора - 2,2%.
Почти 34% респондентов не смогли или не захотели ответить на этот вопрос.
Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.
Опубликовано: 11:44 03/06/2020
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