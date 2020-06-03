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ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

ОПРОС: На выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте


Три партии преодолеют избирательный порог на парламентских выборах: ПСРМ, ПДС и Платформа ДА.

Если в ближайшее воскресенье состоятся парламентские выборы, то ПСРМ получит большинство мест в парламенте. Таковы данные социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21.

Согласно исследованию, всего в парламент Молдовы проходят три партии: ПСРМ, ПДС и Платформа ДА. За социалистов готовы проголосовать 46,3% из числа определившихся, ПДС получит 30,9%, а Платформа ДА – 7,5%.

“Наша партия” находится на грани – с 4,6%, а за партию «Шор» отдадут свой голос чуть больше 3%. Результат ДПМ - только 3%. ПКРМ набирает 1,7% и парламентская группа «PRO Moldova», если успеет зарегистрироваться как партия, наберёт 1,2 %.

В тоже время ЛП может рассчитывать на 1% и ЛДПМ - на 0,5% из числа определившихся граждан.

Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.


Опубликовано: 11:42 03/06/2020

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