Досрочные парламентские выборы должны пройти одновременно с президентскими. Такого мнения придерживаются большинство граждан страны. Таковы данные социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21.



54% респондентов заявили, что выборы нужно провести в один день, 21% - не желает досрочных выборов, а 15% считают, что досрочные парламентские выборы следует провести после президентских. Еще 11% не смогли определиться с ответом.



Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.