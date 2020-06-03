Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
 

ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день


Досрочные парламентские выборы должны пройти одновременно с президентскими. Такого мнения придерживаются большинство граждан страны. Таковы данные социально-политического опроса, который провел Фонд общественного мнения по заказу TVC 21.

54% респондентов заявили, что выборы нужно провести в один день, 21% - не желает досрочных выборов, а 15% считают, что досрочные парламентские выборы следует провести после президентских. Еще 11% не смогли определиться с ответом.

Телефонный опрос проводился с 23 по 31 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1767 человек. Погрешность составляет 2,3%.


Опубликовано: 11:40 03/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент проведет переговоры с ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП, если КС решит, что п ...
  • ОПРОС: На выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте
  • ОПРОС: Почти каждый второй гражданин Молдовы готов доверить Игорю Додону ещ ...
  • Большинство граждан РМ хотят проведения досрочных парламентских выборов
  • ОПРОС: Игорь Додон является самым подходящим кандидатом на пост главы госуд ...







    • Все новости

    Ион Чебан: Соблюдение мер по защите от COVID-19 в торговых центрах будет строго контролироваться
    Игорь Додон договорился об упрощении передвижения жителей между двумя берегами Днестра
    В Гидигиче мужчина погиб под колесами поезда
    Радоница на кладбищах Кишинева: без еды, алкоголя и транспорта, но в масках
    ОПРОС: Почти каждый второй гражданин Молдовы готов доверить Игорю Додону еще один мандат президента
    ОПРОС: Игорь Додон является самым подходящим кандидатом на пост главы государства
    ОПРОС: На выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте
    ОПРОС: Граждане Молдовы считают, что досрочные парламентские и президентские выборы должны быть проведены в один день
    Корнелиу Фуркулицэ: Мы без страха пойдем к избирателю
    Глава фракции ПСРМ: Партия социалистов – самая солидная, единая и хорошо сконструированная фракция
    Игорь Додон поздравил верующих с днем Святых Елены и Константина
    Корнелиу Фуркулицэ: Депутат Юрий Реницэ был внедрен в блок ACUM для получения внутренней информации
    Глава фракции ПСРМ: „Короткометражка” с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком изготовлена на киностудии “Miami Pictures”
    Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией
    Глава государства ознакомился с работой трех агропромышленных предприятий (ВИДЕО)
    В Молдове подтверждено 188 новых случаев заражения COVID-19
    Игорь Додон вручил врачам Единецкой районной больницы Почетные дипломы президента
    Андрей Нэстасе о Майе Санду: «Она больше занята собой, чем общими интересами!»
    Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
    Президент наградил бывшего главного тренера национальной сборной по боксу Петра Кадука Орденом Республики (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV