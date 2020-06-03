“Я уверен, что никто из коллег не покинет команду. ПСРМ – самая солидарная, единая и хорошо сконструированная парламентская фракция. Уверен, что никто из них не попытается покинуть команду, даже если и были попытки подкупа”. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.



– Если мы посмотрим на список и на тех, кто вошел в него, мы сидим людей, которые работали, кого партия ценит и у которых есть поддержка в территории. Они знают, что за ними стоят избиратели, которые потребуют ответа, в том числе и за то, что они продолжают делать, – сказал Фуркулицэ.



Председатель фракции ПСРМ уточнил, что попытки подкупа есть, но о них немедленно сообщается руководству партии.



– Мы не боимся, что член нашей фракции может уйти в другой политической проект. – сказал Корнелиу Фуркулицэ.



Недавно президент Игорь Додон заявил, что депутатам- социалистам предлагают по 500 тыс. евро за переход в партию «Шор» и группу «Pro Moldova». Позже Генеральная прокуратура сообщила, что на основании поданной жалобы депутата возбуждено уголовное дело.



Корнелиу Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией



Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что оппозиция не отправит в отставку правительство Кику потому, что не готова взять на себя ответственность за коронавирусный кризис.



– Не знаю какие политические силы хотели бы в нынешней ситуации уволить правительство. Думаю, что это останавливает оппонентов. Это силы, которые рассчитывают риски и думают о будущем формирований. В то же время есть силы, неполитического характера, преследующие групповые интересы и владеющие таким имуществом как аэропорт. Они продвигают не идеологию, а интересы, – заявил Корнелиу Фуркулицэ.



Лидер фракции ПСРМ заявил, что его политформирование наилучшим способом подготовлено к досрочным выборам.



Фуркулицэ: Если пандемия застала бы нас без правящей коалиции, в нестабильной политической ситуации, было бы намного сложнее управлять этим кризисом



Лидер фракции ПСРМ считает, что, если бы во время коалиции не существовало бы политической стабильности, ситуация была бы намного сложнее. Ситуация в Молдове могла бы быть намного сложнее, если бы пандемия коронавируса застала бы страну без правящей коалиции и политической стабильности. Такого мнения придерживается председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.



– Думаю, что Бог пожелал, чтобы во время пандемии у нас была коалиция и правительство технократов. Если говорить об экономической ситуации, мы видим, что и в регионе такая же ситуация, как и у нас. Мы зависимы от соседних стран и все, что происходит в регионе отражается и на нас, – заявил Фуркулицэ.



На вопрос «что случилось бы, если бы во время кризиса было правительство Санду» Фуркулицэ ответил:



– Профессионализм того правительства я бы оценил слабее чем, профессионализм правительства Кику и этому много доказательств. Думаю, что правительство Кику оказалось в нужном месте в нужное время.



Лидер фракции ПСРМ уточнил, что существует рисков того, что из-за кризиса не будут финансироваться социальные и инфраструктурные проекты.



Корнелиу Фуркулицэ о вброшенных видеофальшивках: “Майами Пикчерз”



Сегодня у нас есть заграничная кинематографическая студия “Майами Пикчерз”, которая периодически создаёт короткометражки, а передает их один и тот же человек. Об этом в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что сожалеет о том, что периодически в общество вбрасывают некую “легенду” для обсуждения прессой и гражданами.



– Плахотнюк всегда использовал этот метод. Есть люди, которые по своей натуре являются “грязными” и хотят, чтобы другие были такими же. Тем самым они “пачкают” все вокруг. Они считают, что так они будут чувствовать себя лучше и комфортнее. Это абсолютная фальшивка, – сказал он.



Фуркулицэ выразил сожаление в связи с тем, что в обществе этому уделяют столько внимания, когда есть вещи намного важнее.



– Это их тактика. Когда прокурор выдвигает некоторые обвинения, моментально вбрасываются подобные материалы, чтобы перевести внимание “зрителей”, общества на другие действия, – подчеркнул социалист.