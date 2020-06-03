



Президент Игорь Додон отправился сегодня на север Молдовы в Бричанский район. Он бсудил актуальные региональные проблемы с председателем района Виталием Лупашко и примаром райцентра Виталием Городинским. Говорили и о ремонте дорог, и о поддержке сельского хозяйства. Додон заверил, что руководство страны уделяет повышенное внимание всестороннему развитию регионов.



Традиционно президент побывал в местной районной больнице, рассчитанной на 170 мест. В ней сейчас проходят лечение 4 пациента с диагнозом коронавирус нового типа. Игорь Додон поблагодарил персонал Бричанской больницы за их нелегкий труд, рассказал о решении удвоить зарплаты всем медработникам, а также о недавно подписанном Указе, которым 2020-год объявлен Годом медицинского работника, вручил Почетные дипломы Президента Республики Молдова.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, главный шаг – это мотивация, я имею в виду улучшения в заработной плате и в условиях труда. Хочу вас заверить, что руководство страны, что лично я, будем уделять внимание этим вопросам».



В Бричанском районе Игорь Додон посетил крупное агропромышленное предприятие, занимающееся выращиванием фруктов. Урожай со ста восьмидесяти восьми гектаров яблоневых садов поступает как на молдавский рынок, так и на зарубежные. Сохранить и яблоки и доставить их покупателям получается благодаря холодильным установкам, мощной сортировочной линии и современной линии по производству картонных коробок. В беседе с президентом аграрии говорили о важности для них, прежде всего, российского рынка сбыта и благодарили руководство страны за улучшение двусторонних молдо-российских отношений.



Пяца русией – помикулторий

«Российский рынок для нас стратегический. Большую часть урожая наших яблок мы экспортируем именно в РФ, на российские прилавки уходит 90% урожая молдавских яблок. Именно поэтому для нас российский рынок имеет первостепенное значение».



Фермеры уверяют, что поддержка сельского хозяйства со стороны государства всегда была важна, а в годы неурожая или сложных климатических условий, без нее просто не выжить.



Ной ынтотдяунэ – фоарте мулт

«Мы всегда нуждались в поддержке нашего правительства, а в прошлом и в этом году – особенно. Потому что на Молдову обрушились ливни с градом, заморозки, засуха. А в этом году на нас еще и пандемия охватила, что тоже мешает нормальной деятельности».



Ещё одно фермерское хозяйство в программе визита Игоря Додона. Здесь выращивают зерновые культуры, подсолнечник, фрукты и овощи. Здесь также есть холодильник вместимостью 2 тысячи тонн и линия сортировки овощей. На предприятии работают 70 человек, а в сезон их число может достигать двухсот пятидесяти. Аграрии говорят, что раньше кадровый вопрос всегда была в топе проблем, но в период пандемии, когда многие сограждане вернулись на родину, эта проблема отпала.



«Мы знаем, что раньше проблема кадров очень остро стояла.

- да, она была очень острой.

- а теперь звонят и спрашивают о работе?

- да, начинают звонить».



Как всегда в ходе рабочих поездок, президент не смог обойти вниманием местного ветерана Великой Отечественной. Он вручил девяносто четырёх летнему Иллариону Рожнице - высшую награду страны - Орден Республики.



Илларион Рожница ушёл на войну в 18 лет и дошёл до Берлина. Спустя 75 лет после окончания войны, он помнит день победы, словно это было вчера.



ИЛЛАРИОН РОЖНИЦА – ВЕТЕРАН ВОВ

«Мы освободили Чехославакию, были в лесу, и нам сказали, что наступила Победа! Мы, на радостях, стали стрелять в воздух. Мы очень радовались, хоть и были голодные и почти голые… ».



Иллариону Рожница награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». Но своей главной наградой мужчина считает свою большую, крепкую и дружную семью.