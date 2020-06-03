



На улицах столицы вновь можно будет купить мороженое, прохладительные напитки и выпечку. Генеральный примар муниципия Ион Чебан подписал распоряжение о возобновлении мобильной уличной торговли в парках, скверах и на главных улицах Кишинёва. Продавцов и покупателей просят не забывать о мерах гигиены.



Главное управление торговли, общественного питания и услуг определит в каждой отдельной зоне место для одной мобильной торговой единицы, а в густонаселённых районах - их может быть до 3-х. Жители столицы рады, что теперь снова появилась возможность выпить кофе на улице.



Хорошо, что они открылись, теперь есть, где выпить кофе, и перекусить.



Используем дезинфектанты, салфетки, вижу, что и у продавца есть перчатки. Мы пьем кофе подальше от очереди – стоя. Потому что сейчас некуда выйти попить кофе, поэтому и делаем это на улице. Пака что нам нравится, так как есть.



Подавцы говорят, что они строго соблюдают все необходимые санитарные требования.



«Мы соблюдаем меры безопасности – испольузем влажные салфетки, дезинфектанты, мы используем маски и соответственно перчатки. Мы стараемся общаться на дистанции, мы сделали отметки, чтобы люди держали дистанцию. Раньше было больше торговли, сейчас стало меньше».



Вице-примар столицы Инга Ионесий уточнила, что разрешение на этот вид торговли предоставляется только на теплое время года. Предприниматель должен будет убрать мобильную торговую единицу, как только истечет срок действия разрешения. Уличная торговля открыта до 31 октября. Вероника Лешко, Илона Ведрашко, Николай Васильев, Accent TV.