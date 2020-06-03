



Село Богичены Хынчештского района скрывает настоящее историческое сокровище – почти двухсотлетний дом, построенный из глины. Он достойно прошёл тест временем и дожил до наших дней. К сожалению, хозяев дома уже нет в живых, но их дочь бережно хранит память о них и интересно рассказывает о старом доме.



Небольшой глинобитный домик, с крышей из камыша, заботливо покрашенный известью прячется от любопытных глаз на холмах села Богичены. Сегодня это строение, очень отличающееся от современного жилья, покрытого металочерепицей, пустует. От соседей мы узнали, что хозяев этого дома уже давно нет в живых. Однако на окраине села живет их дочь, которая помнит историю дома, потому что там прошло её детство, а двор их глинобитного дома было излюбленным местом их с братом игр. Женщина рассказала нам, что отец не вернулся с фронта, и мама вынуждена была сама поднимать двоих детей.



ЛАРИСА БОГЮ – ЖИТЕЛЬНИЦА С. БОГИЧЕНЫ

«Там я выросла, там прошло мое детство. Там и свадьбы справлялись и крестины. Да, он был очень красивым. Мама очень заботилась о нем. Камыш для крыши она привозила аж с Леушенской таможни, на телеге. И мама укладывала камыш, чтобы во время дождя не текло».



Лариса Богю сообщила, что по словам родителей, семья приобрела этот дом у старушки много лет назад, а самому дому уже почти 2 века.



ЛАРИСА БОГЮ – ЖИТЕЛЬНИЦА С. БОГИЧЕНЫ

«Этому дому уже около 200 лет, если даже не больше. Его нашла и выбрала мама, потом уже мы его переделали немного, отремонтировали, потому что всем хочется жить лучше».



Историки заверяют, что в Молдове еще много таких сокровищ памяти, которые необходимо включить в регистр памятников.



ИОН ШТЕФЭНИЦЭ – ГЛАВА АГЕНТСТВА ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ

«После инвентаризации, проведенной нами в более чем 1 200 населенных пунктах, мы констатировали, что у нас еще есть наследие, невнесенное в реестры, и никак не защищенное. Я говорю о гражданской архитектуре, об этих старинных домах».



У желающих посетить этот дом с богатым историческим прошлым, расположенный в селе Богичены Хынчештского района, осталось не так много времени. По словам его новых собственников, дом снесут уже в этом году. Отметим, что Агентство по инспектированию и реставрации памятников дало старт инициативе «Возродим села Молдовы», цель которой – внесение в реестр и восстановление местного наследия старины. Перевод – Лысикова