„Короткометражка», где президент страны Игорь Додон появляется рядом с Владом Плахотнюком и Сергеем Яраловым, сфабрикована в студиях “Miami Pictures”. Ее цель – навредить главе государства. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.



- Сегодня есть киностудия где-то заграницей, «Miami Pictures», к примеру, которая периодически производит короткометражные фильмы, которые поставляет один и тот же человек. Я сожалею, что в публичное пространство ставят сосуд с грязью, и вся пресса, общество должны это обсуждать. Это способ, который привычно использует Плахотнюк, - сказал Фуркулицэ.



На записи слышно и имя Корнел, а СМИ связали его с председателем фракции ПСРМ. Сам Корнелиу Фуркулицэ опровергает эту информацию.



- Это абсолютная ложь. Я в этом диалоге никоим образом не мог быть упомянут - ни как бухгалтер, ни как кассир. Я знаю, как выражается господин президент, он не мог произнести подобные слова. Это попытка опорочить президента, опорочить людей из его окружения. Мы будем бороться с этим, - заключил Фуркулицэ.