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Фуркулицэ об отставке правительства: Хочу посмотреть на политическую силу, которая хотела бы взять ответственность за ситуацию, спровоцированную пандемией


Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что оппозиция не отправит в отставку правительство Кику потому, что не готова взять на себя ответственность за кризис, спровоцированный коронавирусом.

- Не знаю, какие политические силы хотели бы в нынешней ситуации отправить в отставку правительство. Думаю, что это останавливает оппонентов. Это силы, которые рассчитывают риски и думают о будущем формирований. В то же время, есть силы, неполитического характера, преследующие групповые интересы и владеющие таким имуществом, как аэропорт. Они продвигают не идеологию, а интересы, - заявил Корнелиу Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ заявил, что Партия социалистов наилучшим образом подготовлена к досрочным выборам.


Опубликовано: 20:22 02/06/2020

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