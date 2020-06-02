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Глава государства ознакомился с работой трех агропромышленных предприятий (ВИДЕО)



В ходе поездки в Единецкий район президент Республики Молдова Игорь Додон ознакомился с работой трех агропромышленных предприятий.

Крестьянское хозяйство Виктора Скутаря включает яблоневый сад на площади 80 гектаров, 10 гектаров черешни, 20 гектаров для интенсивного садоводства. Деревья плодоносят с 2014 года.

На предприятии имеется холодильник для хранения 2400 кг яблок, и сортировочная линия мощностью пять тонн в час, которую обслуживают 40 работников. Всего здесь постоянно трудятся 50 человек, а в сезон их количество варьирует от 120 до 250 человек.

Второй экономический агент – это ООО TB Fruit. Фабрика под руководством Олега Жигайло основана в 2015 году и является частью Единецкого индустриального парка. Основной вид деятельности – изготовление яблочных концентратов. Постоянное число сотрудников составляет около 120, а в сезон их может быть до 200.

Третий посещённый объект – муниципальная птицефабрика ООО PB-NORD. Компания существует уже 15 лет, реализует населению мясо птицы и инкубационные яйца. В 2019 году предприятие реализовало продукции на внутреннем рынке на сумму 40 млн. леев. Работают на птицефабрике 120 человек.



Опубликовано: 20:01 02/06/2020

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