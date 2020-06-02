За последние 24 часа в Республике Молдова был обработан 1421 тест, подтверждено 188 случаев заражения новым коронавирусом. Всего в стране до сих пор зарегистрировано 8548 случаев, из которых 3503 активные, передает МОЛДПРЕС.



По данным Минздрава, 187 случаев местной передачи, один ввезен из Турции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Кишиневе - 76, Бельцах - 22, Комрате - 11.



Из общего числа выявленных сегодня случаев, 17 зараженных - работники медицинской системы: 7 врачей, 5 медсестер, 1 фельдшер, 4 человека вспомогательного персонала.



Состояние 255 пациентов, инфицированных коронавирусом, тяжелое, 23 подключены к аппаратам ИВЛ.



Уже излечились 4738 человек, скончались 307.